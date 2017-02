Jahreshauptversammlung der TKS

04.02.2017, 19:46 Uhr

Ehrengäste waren Bürgermeister Wolfgang Moser und Bezirksstabführer Herbert Hollrieder. Allerdings wäre Herbert sicherlich ohnehin anwesend gewesen, da dieser nun seit 35 Jahren aktiv bei der TKS als Klarinettist, Saxofonist und Stabführer mitwirkt und aus diesem Grund auch mit der Verdienstmedaille in Gold belohnt wurde.Seine Registerkollegin am Saxofon, Melanie Kroißböck, liegt ihm in Punkto Fleiß und Leistung jedoch dicht auf den Fersen. Sie wurde nämlich mit der Verdienstmedaille in Silber geehrt, welche für 25 Jahre aktives Mitwirken steht.Mit dem Ehrenzeichen in Silber für 40-jährige Mitgliedschaft erhielt auch Tubist Josef Bleckenwegner ebenso eine ganz besondere Ehrung.Nach Rückblick, Vorschau und Ehrungen steht nun einem weiteren, erfolgreichen Musikjahr nichts mehr im Wege. Mögen die Proben beginnen!