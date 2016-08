30.08.2016, 18:20 Uhr

Elisabeth Obermair und Sabrina Eggertsberger erobern mit dem Label LYVEM die Modewelt.

BEZIRK. Das Label LYVEM von Elisabeth Obermair und Sabrina Eggertsberger steht für Mode, die schlicht ist. Nach der Fashion Show in Düsseldorf absolvieren die Designerinnen mit Firmensitz in Eberschwang bei der Rieder Shoppingnight am 2. September ein Heimspiel.Weniger ist mehr. Unsere Designs sollen tragbar sein. Deswegen kreieren wir Teile, die wir selber auch tragen würden und die leicht kombinierbar sind. Ich finde es schöner, ein paar besondere, schlichte Teile zu besitzen, die ich zu vielen Looks kombinieren und auch noch in ein paar Jahren tragen kann.

Uns ist wichtig, unserer Linie treu zu bleiben und schlichte Stücke zu designen, an denen unsere Kundinnen lange Freude haben. Natürlich gibt es auch Trends, die in unsere Kollektionen einfließen können.Im Gegensatz zu "Haute Couture" ist "Ready-to-wear" Kleidung, die nicht für den Laufsteg geschaffen wurde, sondern in Standardgrößen und im fertigen Zustand auf den Markt kommt.Männermode wird vielleicht früher als gedacht ein Thema werden, da wir immer häufiger Anfragen bezüglich einer Herrenkollektion bekommen.Derzeit arbeiten wir mit Hochdruck an neuen Stücken für die Herbst/Winter Kollektion. In zwei Wochen bekommen wir viele neue Stücke, für die wir Photoshoots mit tollen Models geplant haben. Außerdem stehen einige "POP UPs" in Deutschland an.Es ist schön, wenn man seine eigene Kollektion schließlich auf dem Laufsteg sieht. Die Fashion Show in Düsseldorf war insgesamt ein großer Erfolg und eine tolle Erfahrung.Natürlich ist es unser Traum, irgendwann Teil der Fashionweeks in London, Paris, Mailand oder New York zu sein. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg. Jetzt steht erst einmal im Fokus, unsere Kollektion auf heimischem Boden, beispielsweise bei der "Vienna Fashionweek", zu präsentieren. Ein nächster Schritt wäre dann wahrscheinlich die Fashionweek in Berlin.Für unsere Kundinnen aus der Region öffnen wir schon jetzt zwei- bis dreimal im Jahr einen Pop up Shop in Ried. Unser Vertriebsnetz befindet sich im Aufbau und einige Geschäfte hier kommen durchaus als potentielle Partner in Frage. Am 2. September öffnen wir auf jeden Fall unseren zweiten Pop up Shop am Hauptplatz im Rahmen der Shopping Night in Ried.