Neue Mittelschule Geinberg: Tag der offenen Tür

16.01.2017, 18:55 Uhr

An diesem Vormittag bietet die NMS Geinberg wieder die begehrten Workshops für Volksschüler an. Die Workshops spiegeln den Alltag an der Bewegten Schule wider: Wissens-Fitness, Computer-Fitness, Ernährungs-Fitness, musikalische Fitness und natürlich ganz, ganz, ganz viel Bewegung & Sport stehen auf dem Programm. Du kannst selbst an den Stationen aktiv werden, kreativ sein, zeigen, was in dir steckt!

Die Informationsveranstaltung für alle interessierten Eltern findet am Mittwoch, 8.2.2017 um 19 Uhr statt und bietet Gelegenheit, das Konzept und die Lehrkräfte der Bewegten Neuen Mittelschule Geinberg kennen zu lernen.Eine Anmeldung ist an beiden Tagen möglich.Wir laden euch alle ein! Schaut vorbei an der NMS Geinberg (ausgezeichnet mit dem Zertifikat „Schüleraktivierung durch Methodenvielfalt“ und dem Schulsportgütesiegel in Silber)!Mehr dazu im Internet auf www.nms-geinberg.eduhi.at