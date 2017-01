Polizei konnte Facebook-Hassposter ausforschen

10.01.2017, 17:21 Uhr

Da in einer Gemeinde in Ried im Innkreis ein "Karl Meier" gemeldet ist, wurde die dort ansässige Polizeiinspektion mit der Überprüfungen betraut. Durch umfangreiche Erhebungen und Befragungen ist es nun gelungen, die Identität des "Karl Meier" zu ermitteln. Es handelt sich laut Polizei um einen 53-Jährigen aus Niederösterreich. Er ist geständig, die Drohung geschrieben zu haben. Er gab an, er habe sich über die Einträge der Demonstranten geärgert und weder mit den "Linken" noch mit den "Rechten" etwas zu tun. Aus diesem Grund habe er den Eintrag auch wieder gelöscht. Er wurde an die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis angezeigt.