Rechtsstreit um Dienstzettel und Kündigungstermin

22.12.2016, 12:43 Uhr

Die Arbeiterkammer erkämpfte 13.500 Euro für einen Angestellten aus dem Bezirk Ried.

BEZIRK. Mehr als viereinhalb Jahre lang hatte laut Arbeiterkammer (AK) ein kaufmännischer Angestellter aus dem Bezirk Ried bei einer Firma im Bezirk Schärding gearbeitet, als ihm die Kündigung ins Haus flatterte. Das Pikante dabei: Die Firma sprach diese ohne die Einhaltung des gesetzlichen Kündigungstermins zum Ende des Quartals aus. Der Chef behauptete vielmehr, der Mann habe einen Dienstzettel unterschrieben, auf dem der Kündigungstermin mit 15. des Monats vereinbart war. Zeuginnen könnten dies bestätigen, allerdings sei der Dienstzettel nicht auffindbar.Der Mann wandte sich mit seinem rechtlichen Problem an die Arbeiterkammer in Ried im Innkreis. Diese sah tatsächlich eine terminwidrige Kündigung vorliegen, wies das Unternehmen auf den Fehler hin und forderte die offenen Ansprüche ein.Nachdem das Landesgericht Ried zuerst dem Arbeitgeber Recht gegeben hatte, entschied das Oberlandesgericht Linz im Sinne des Arbeitnehmers. „Das Oberlandesgericht hob das erstinstanzliche Urteil komplett auf, weil aufgrund widersprüchlicher Aussagen der Zeuginnen und des Geschäftsführers nicht bewiesen werden konnte, dass der Arbeitnehmer den Dienstzettel tatsächlich unterschrieben hatte.Der Hartnäckigkeit unserer Rechtsexperten ist es zu verdanken, dass der Mann das Geld nachgezahlt bekommen hat“, berichtet AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Arbeitnehmer erhielt Nachzahlung

Das Unternehmen musste seinem früheren Arbeitnehmer offenen Lohn, anteilige Sonderzahlungen und Urlaubsersatzleistung nachzahlen. In Summe bekam er etwas mehr als 13.500 Euro."Immer wieder versuchen Unternehmen, mit frei erfundenen Behauptungen ihre Mitarbeiter los zu werden – und das oft unter Missachtung gesetzlicher Termine und Fristen. Ich bin froh, dass sich unsere Experten in Ried so dahinter geklemmt haben und hartnäckig waren, um diesen Rechtsfall positiv abzuschließen", so Kalliauer.