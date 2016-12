Schule mit Herz

15.12.2016, 19:19 Uhr

So nahm die Schule an der Aktion „Schenken mit Sinn“ der Caritas teil. Die Schüler/innen bewiesen ihr Mitgefühl denen gegenüber, die nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen sind, und kauften Tiere, Gemüsefelder, Lernutensilien und Schulessen für Menschen in der Dritten Welt im Wert von 1180 Euro. Teuerstes Geschenk war ein Esel für Äthiopien, für den Janosch vom Loryhof als Fotomodell fungierte.

Es ging aber nicht nur um Spenden, sondern auch um Bewusstseinsarbeit. So stand „Bildung“ im Fokus der heurigen Aktion. Die Schüler/innen reflektierten zum einen ihre eigenen Lebenschancen und -möglichkeiten, die sich durch Bildung vergrößern, zum anderen wurde ihnen Lernen als einzige Chance der Kinder in der 3. Welt nahegebracht, ihre Armut zu bekämpfen. So erstanden die HBLW-Schüler/innen 26 Lernboxen und Schuljausenpakete für Jugendliche und Kinder in den Slums von Nairobi.Auch fünf Schülerinnen der 4CE bewiesen ein besonders großes Herz. Sie sammelten in ihrem Projekt bei Prof. Pointecker 400 alte Handys und erwirtschafteten mit Hilfe des Kiwanis Clubs Schärding einen Beitrag von 750,00 Euro. Der Betrag geht an Rede Rua, eine Organisation, die Obdachlose in Sao Paulo mit warmen Mahlzeiten versorgt, pädagogische Angebote bietet und bei Bedarf Sozialarbeiter und Psychologen unterstützend zur Verfügung stellt.Und schließlich beteiligte sich die Schule auch am Projekt „Christkindl aus der Schuhschachtel“ der Oberösterreichischen Landlerhilfe. Die Schüler/innen stellten 90 Schuhkartons mit Geschenken für benachteiligte Kinder in Rumänien und der Ukraine zur Verfügung.Der HBLW ist es ein Anliegen, dass die Jugendlichen an der Schule zu Mitgefühl angeregt werden, soziale Verantwortung übernehmen und sich ganz konkret für benachteiligte Mitmenschen einsetzen.