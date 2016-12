Stimmungsvolles Adventsingen

14.12.2016, 19:25 Uhr

Der Frauendreigesang "Mia drei" (Anita Fellner, Margit Regl und Maria Strobl), das Klarinettenensemble Wippenham (Johanna Regl, Alexandra und Maria Strobl sowie Elena Wieser) und Johanna Regl am Klavier haben am dritten Adventsonntag in der Pfarrkirche Wippenham einen sehr stimmigen Abend unter dem Motto „Stad wearn, zuahern“ veranstaltet. Die sieben Wippenhamer Frauen haben traditionelle Volkslieder, Mundartgedichte und meditative Texte sowie Klarinetten- und Klavierstücke vorgestellt, die dem Thema des Abends gerecht wurden und die zahlreichen Zuhörer/innen ruhig, nachdenklich und besinnlich stimmten.

„Ich bin beeindruckt von diesem schönen Adventsingen. Die Wippenhamer Kirche mit dem herrlichen Marienaltar und die stimmungsvolle Beleuchtung war genau die richtige Umgebung für die musikalische Darbietung und die Texte. Alles zusammen hat Stille und Ruhe ermöglicht und beim gemeinsam gesungenen Andachtsjodler am Schluss der Veranstaltung war eine frohe und verbindende Adventstimmung deutlich feststellbar“, meint ein Besucher.Im Anschluss an die Veranstaltung gab es vor der Kirche noch einen Glühwein- bzw. Punschumtrunk mit Keksen und auch hier waren nur lobende Stimmen zu vernehmen. „Ein herzliches Dankeschön an Maria Strobl, die die Hauptorganisation übernommen hatte und an alle anderen Mitwirkenden für diese schöne Initiative - wir hoffen sehr, dass auch im nächsten Jahr der Advent durch diese Veranstaltung bereichert wird“, so eine Besucherin, die aus einer Nachbargemeinde gekommen war. Auch von Seiten der Pfarre gab es ein großes Dankeschön – der Reinerlös wird nämlich für die Renovierung der Pfarrkirche gespendet.