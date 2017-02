Streuobst - Baumschnittkurs

Streuobst – Obstbaumschnittkurs im März in Kirchheim im InnkreisEin Streuobstbaum muss bei gutem Ertrag einige hundert Kilogramm Früchte tragen können. Um eine tragfähige Baumkrone zu bekommen, ist richtiger Baumschnitt unbedingt notwendig. Nach dem regelmäßigen Aufbauschnitt in den ersten Jahren folgt der Auslichtungsschnitt nach Bedarf.Im Obstgarten der Fam. Hartl gibt es Obstgehölze in unterschiedlicher Größe. An den geschnittenen Obstbäume der vergangenen Jahre ergeben sich Beobachtungsmöglichkeiten und Hinweise, wie sich die Bäume entwickelt haben.Ziele dieses Obstbaumschnittkurs sind:Welche Maßnahmen sind in Folge aktuell und was ist besonders wichtig und zu beachten?Theorie & Praxis - Schnitt bei Jung-u. Altbäumen

Samstag, 11.3.2017, 8:30 – ca.13:00 UhrObstgarten Fam. Hartl, Edt 12, Kirchheim im InnkreisReferenten: Johann Eitzinger und Kons. ÖR Josef DieplingerVeranstalter:Inn-Salzach-Obstinitiative, ARGE Streuobst,Katholisches Bildungswerk & Gesunde Gemeinde Kirchheim i.I.Info: kbw@kirchheim.at 0664 430 06 95 Kostenbeitrag: € 15,00