Tag der offenen Tür im Bundesschulzentrum Ried am 27. Jänner

14.01.2017, 12:52 Uhr

die Handelsakademiesowie diebieten neben der Besichtigungsmöglichkeit der einzelnen Schulen auch Informationen über die konkreten Ausbildungsbereiche.

Die erweiterte Ausbildung an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) bietet in der neuen Form den bewährten Dreiklang aus Allgemein-, Berufs- und musisch-kreativer Bildung.Dieses harmonische Zusammenspiel führt zu einer umfassenden Entwicklung der Persönlichkeit.Absolvent/innen der BAfEP übernehmen Verantwortung und handeln sozial engagiert. Sie sind befähigt zur professionellen pädagogischen Arbeit und haben das Rüstzeug, um an Universitäten, Akademien, Fachhochschulen und Kollegs zu studieren.Maturantinnen werden Sie durch das Haus begleiten. Ein Besuch im angeschlossenen Praxiskindergarten gibt Einblick in die praxisorientierte Ausbildung.Dieinformiert über die neuen Lehrpläne, in denen die Ausbildung in den Schwerpunkten – Wim Zentrum stehen. Mit dem neuen Lehrplan hat die HAK/HAS auch bereits das Zukunftskonzept der „“ umgesetzt, wo ab dem zweiten Jahrgang in Modulen (= Semester) unterrichtet wird und es für die Förderung der Schülerinnen und Schüler neue Möglichkeiten gibt. Neben derund der, wird auch diefür alle, die schneller ins Berufsleben einsteigen möchten, vorgestellt.Die HBLW/FW informiert über die hochwertige Ausbildung in den Bereichen Ernährung, Wirtschaft und Allgemeinbildung, die zu Berufen in den Bereichen Küche, Service und Büro führt und zur allgemeinen Hochschulreife. Vertiefend können sich die Schülerinnen und Schüler für eine intensivierte Sprachenausbildung oder für eine Vorbereitung auf Gesundheitsberufe entscheiden. Der Praxisbezug hat für die Schule eine große Bedeutung: Durch das mehrmonatige Praktikum ist der Einblick ins „reale Arbeitsleben“ möglich und die Sicherheit bezüglich der Berufswahl steigt. Bei der Führung durch die Schule können alle Bereiche besichtigt werden. Von besonderem Interesse ist natürlich der Küchenbereich.Die drei Schulen freuen sich auf Ihren Besuch!