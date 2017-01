„Was gibt´s heute zu essen?“

17.01.2017, 12:13 Uhr

So können sich die Gäste vorab informieren, was in den Rieder Lokalen auf der Tageskarte steht. Zusätzlich werden die Informationen auch auf der Website des Tourismusverbandes/Stadtmarketings Ried veröffentlicht.

Karl Zuser, jun. Obmann vom Tourismusverband Ried sieht darin viele Vorteile: „Damit schlagen wir mehrere Fliegen mit einer Klappe. Die Gäste werden tagesaktuell informiert und die Rieder Gastronomie sowie das Angebot auf der Ried-Website werden bekannter."Menüs der folgende Wirte und Restaurants aktuell zu finden: „Bauböck's“ im Kaiserhof, Biergasthof Riedberg, Brauwirtshaus Kellerbräu, Braugasthof Träger, Ernesto in der Weberzeile, Mayer-Bäcker und Café Prenninger.