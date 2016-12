"Terra X-Dream" feiert Shoperöffnung und Masters-Sieger

15.12.2016, 08:16 Uhr

Motorrad-Begeisterte freuen sich über Terra X-Dream Shoperöffnung von Joe Lechner in St. Martin.

ST. MARTIN. Motorrad-Begeisterte freuten sich bei der Eröffnung des Terra X-Dream Shops von Joe Lechner in St. Martin, am 18. und 19. November, über neueste Motorräder aller Art. Außerdem wurden die Sieger der Enduro Masters-Rennserie geehrt – insbesondere die Klassensieger Markus Geier, Michael und Walter Feichtinger-Mühlbauer, Andreas Koller, Stefan und Dominik Huemer und Johann Ungersbäck.Auf mehr als 350 Quadratmetern finden Motorrad-Begeisterte Motorräder der Edelschmiede Husqvarna, Trial-Maschinen von GasGas, Roller und Mopeds von Derbi, Gilera und Piaggio, sowie jede Menge Zubehör und Motorradbekleidung. Außerdem bietet Joe Lechner in seinem Terra X-Dream Shop Werkstatt-Dienstleistungen und hat ein offenes Ohr für sämtliche Fragen rund ums Motorrad.