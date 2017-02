2. Bezirksjugendcup Stocksport

05.02.2017, 13:40 Uhr

Am vergangenen Samstag, 4.Februar, hieß es wieder „Stock heil!“ für 16 Mannschaften der Landjugend Ried.



Gemeinsam mit dem Stocksportverein Ried i.I. und dessen Obmann Walter Ott wurde der 2. Bezirksjugendcup veranstaltet. In den Asphalthallen Taiskirchen und Schildorn verbrachten zahlreiche Landjugendliche lustige und sportlich motivierte Stunden. Schließlich konnten sich die besten Mannschaften in einem Finalspiel messen. Im Gasthaus Prameter Hof konnten an jede teilnehmende Mannschaft tolle Preise verliehen werden. Der erste Platz ging an die Landjugend Utzenaich, gefolgt von der Landjugend Pattigham. Die beiden dritten Plätze erreichten die LJ Tumeltsham und der Bezirksvorstand der LJ Ried. Auch nächstes Jahr wird es wieder ein Turnier dieser Art geben, zu dem auch andere Vereine herzlich eingeladen sind.