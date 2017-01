Bandenzauber: Anpfiff zur Hallen-Bezirkshallenmeisterschaft Ried i. I. 2017

05.01.2017, 12:04 Uhr

Am Samstag den 14. Jänner geht´s los!23 Vereine mit 76 Mannschaften aus dem Bezirk werden an den bevorstehenden Turnieren teilnehmen. Ausgetragen werden die Meisterschaften, der sechs unterschiedlichen Altersklassen, jeweils an den letzten 3 Jänner- Wochenenden und werden von verschiedenen Vereinen aus dem Bezirk organisiert. Gespielt und gelacht wird in einer der schönsten Hallen Oberösterreichs – in der Turnhalle des Bundesschulzentrums Ried i. I.Den Auftakt der diesjährigen Hallen-Bezirksmeisterschaft bestreiten die U13-jährigen. Start: 9.00 UhrÜber zahlreiche Besuche und kräftigen Applaus würden sich die Kinder freuen.Der Eintritt ist an allen Tage selbstverständlich frei.

Bereits zum vierten Mal hat sich die Firma Wintersteiger aus Ried bereit erklärt, am letzten Turniertag unter den teilnehmenden Vereinen je 3 Nachwuchsdressen zu verlosen!Übersicht der einzelnen Turniere und Veranstalter:14. Jänner U13 Union Taiskirchen15. Jänner U11 Union St. Martin21. Jänner U12 SV Antiesenhofen22. Jänner U9 UFC Mettmach28. Jänner U10 TSV Utzenaich29. Jänner U8 SV WaldzellFür das leibliche Wohl wird von den Vereinen bestens gesorgt!