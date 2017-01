Die Langläufer starten gut in die Saison

10.01.2017, 08:41 Uhr

Sowohl Alex Gotthalmseder (SC Waldzell) als auch Philipp Leodolter (Union Hohenzell) haben erfolgreiche Bewerbe hinter sich.

BEZIRK. Die Saison hat für Langläufer Alex Gotthalmseder gut begonnen. Die ersten beiden Rennen wurden in Ramsau am Dachstein ausgetragen. Mit Platz 10 im Sprint und Platz 9 im Einzelwettkampf schaffte Gotthalmseder die Qualifikation für den Europacup in Italien. Bei diesem international besetzten Europacup sammelte er erste Europacuppunkte und war zweimal bester Österreicher. Gotthalmseder erreichte mit Platz 10 in der U23 Wertung sein bisher bestes Karriereergebnis.Eine Woche später folgte ein Europacup in der Schweiz, mit Einzelstartwettkampf in der Klassischen Technik und Massenstart Bewerb in der Skating Technik, jeweils über 15km. Am ersten Tag wurde er 31., beim Massenstart verhinderte ein Sturz ein weiteres Spitzenergebnis. Für den Langläufer des SC Waldzell folgt der Europacup im slowenischen Planica.Bereits seinen zweiten Sieg im Austria Cup feierte Philipp Leodolter (Herren U20) von der Union Hohenzell im 10 km Classic Rennen im kärntnerischen St Jakob im Rosental.