"Ich will dieses Gefühl wieder haben"

12.12.2016, 13:53 Uhr

Die junge Sprinterin Ina Huemer trainiert bereits diszipliniert für ihre Ziele 2017.

TAISKIRCHEN. Fokussiert auf 2017, das ist die Taiskirchner Sprinterin Ina Huemer nach ihrer verpatzten Saison. Es war eine sportlich schwierige und auch nervlich aufreibende Zeit: Langwierige Erkältungssymptome im Winter stellten sich im Nachhinein als unentdecktes Drüsenfieber heraus, das ihre Leistungsfähigkeit über Monate hinweg schwächte. Müdigkeit und rasche Erschöpfung waren ständige Begleiter. Auch für Trainer Klaus Angerer waren es schwere Zeiten. "Der Leistungseinbruch war anfangs unerklärlich. Nach der Diagnose war der Weg zurück sehr hart. Erst im Juni kam Ina über 100 und 200 Meter wieder in die Nähe ihrer früheren Zeiten", so Angerer.

Saisonabbruch

"Will das Gefühl wieder haben"

Eine Top-Team

Der Gedanke, die Saison 2016 früher als geplant abzubrechen, erledigte sich durch eine Zerrung des rechten Oberschenkels von selbst. Die geplante Pause war für die Borg-Schülerin ohnehin nötig, um die Verletzung gut auszuheilen. Parallel dazu „nutzte“ auch Trainer Angerer die Zeit, eine schon länger aufgeschobenen Operation an seiner Achillessehne machen zu lassen. „Damit ich wieder fit bin und mit Ina mitlaufen kann“, schmunzelt Angerer, der selbst einst mehrfacher 400-Meter-Staatsmeister war.Derzeit läuf die Hallensaison auf Hochtouren, es folgt der Blick in Richtung Freiluftsaison. Die Sprinterin, die für den Natternbacher Leichtathletikklub Sportunion IGLA longlife startet, ist Anfang 2017 für zwei Wochen auf Trainingslager in Teneriffa."Mein Ziel ist die U20-Europameisterschaft in Italien“, sagt Huemer. Sechs Mal pro Woche Training in Lauftechnik, Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer – auch wenn im Wettkampf „nur“ 100 oder 200 Meter zu absolvieren sind, so ist das Training dafür umfangreich. Ehrgeiz, Disziplin und Zielstrebigkeit zeichnen die junge Athletin jedoch aus.„Ich weiß wie es ist, international zu starten. Dieses Gefühl will ich wieder haben“, sagt die Athletin, die schon 2015 bei der U18-Weltmeisterschaft in Kolumbien und 2014 bei den Olympischen Jugendspielen in China groß aufzeigte. Dort schaffte sie es jedes Mal, im wichtigsten Rennen des Jahres ihren persönlichen Rekord über die 200-Meter-Sprintstrecke einzustellen oder zu verbessern. „Bisher habe ich immer nur das Gefühl gekannt, ganz oben zu stehen. Heuer musste ich anderen den Vortritt lassen. Dadurch habe ich erst gespürt, wieviel es mir Wert ist, oben zu stehen und um den Erfolg zu kämpfen. Trainer Klaus Angerer ist sich sicher: „Mit ihrer Einstellung und ihrem positiven Auftreten ist Ina für viele ein Vorbild. Ich bin überzeugt davon, dass sie wieder sehr stark zurückkommt. Sie ist sehr ehrgeizig ist und kann sich ihre Zeit für Training und Schule super einteilen, auch wenn sie nächstes Jahr Matura hat“, sagt Angerer.Klaus Angerer und Ina Huemer sind ein eingespieltes Team: Gemeinsam entscheiden sie, welche Wettkämpfe gemacht werden und wann trainiert wird. Rückhalt bekommt Huemer auch vom BORG in Ried, wo sie im Herbst in die Maturaklasse startete. An Motivation mangelt es der Sprinterin jedenfalls nicht. „Einmal Pause machen war gut, aber jetzt macht mir das Training wieder enorm Spaß.“