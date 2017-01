Neue Tochtergesellschaft, verletzte Spieler und eine Niederlage

16.01.2017, 11:59 Uhr

Bei der SV Guntamatic Ried gibt es im neuen Jahr schon viele Neuigkeiten.

RIED. Ab 1. Jänner 2017 nahm die neugegründete SV Ried Fußball GmbH ihre Tätigkeit auf. Der Profispielbetrieb der SV Guntamatic Ried wurde nämlich ausgelagert. Die rechtlichen und steuerlichen Arbeiten für diese Ausgliederung wurden Puttinger Vogl Rechtsanwälte, Simson & Partner Steuerberatung sowie Peer, Zauner & Partner Steuerberatung geleistet. Geschäftsführer der neuen SV Ried Fußball GmbH ist Finanzvorstand Roland Daxl. Mit der Gründung hat der Verein nun vier Tochtergesellschaften, die SV Ried Service GmbH, SV Ried Fußball Akakdemie GmbH und die SV Ried Stadion Errichtungs- und Betriebs GmbH & Co KG.

Erste Niederlage gegen Steyr

Am 14. Jänner startete die Profimannschaft in die Textspielphase. Mit einem 0:1 gegen Vorwärts Steyr ist der Start alles andere als gelungen. Übrigens pausierten gleich drei Spieler. Reuf Durakovic zog sich im Training einen Nasenbeinbruch zu, Peter Zulj eine Rissquetschwunde am linken Fuß. Özgür Özdemir wurde operativ einen Schraube am Mittelfuß entfernt. Durakovic ist im Training bereits wieder mit Maske dabei, auch Özdemir und Zulj wollen bis zum Trainingslager Ende Jänner wieder fit sein. Nächstes Testspiel: Samstag, 21. Jänner, 14.00 SV Ried - SV Kapfenberg, im alten Stadion in Ried.