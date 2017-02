Reiter-Nachfolger fix: Franky Schiemer kommt nach Ried

08.02.2017, 12:34 Uhr

Franky Schiemer, gewachsen in der Rieder Fußball-Talenteschmiede, ehemaliger Nationalspieler und jetziger Co-Trainer des FC Liefering wird neuer sportlicher Manager.

RIED. Das ging ja flott bei der SV-Ried. Am Montag Abend wurde der Vertrag mit dem jahrelangen Sportmanager Stefan Reiter aufgelöst. Und nur 36 Stunden später präsentiert der Bundesligist einen Nachfolger. Franky Schiemer wird in Reiters Fußstapfen treten. Der dreijährige Vertrag mit dem 30-Jährigen wurde heute Mittag bereits abgeschlossen. Am 13. Februar tritt er seinen Job in Ried an. Schiemer beendete vor zwei Jahren seine aktive Karriere als Fußballer und arbeitet seit einem Jahr in der Ersten Liga als Co-Trainer des FC Liefering.Die Aufgaben, mit denen er bei der SV Guntamatic Ried konfroniert wird, sind keine Kleinen. Auf Platz 8 in der Tabelle ist nicht mehr viel Spielraum nach unten. In sportlichen Entscheidung hat er nun das sechsköpfige Team des Präsidiums hinter sich."Mit Franky Schiemer kehrt der erfolgreichste Spieler, der je bei der SV Ried gespielt hat, zum Verein zurück. Er war der erste Rieder Akademiker, der es in den Profi-Fußball und in die Nationalmannschaft geschafft hat", so Finanzvorstand Roland Daxl. "Für mich ist die SV Ried eine Herzensangelegenheit. Schon als kleiner Bub bin ich im alten Stadion an der Laufbahn gesessen und haben den Aufstieg in die Bundesliga mitverfolgt. Ich musste nicht lange überlegen, und freue mich auf die nächsten Jahre in Ried", so Schiemer über seine neue Aufgabe in Ried.

Karrierestart bei SV Ried

Schiemer startete 1996 im Nachwuchs der SV Ried seine Karriere. Von 2003 bis 2005 kickte er bei den Rieder Profis, beim Wechsel in die Bundesliga wechselte er zur Wiener Austria. Danach spielte Schiemer noch für Red Bull Salzburg. 2007 gab er sein Debüt in der österreichischen Nationalmannschaft. Er hat 25 Länderspiele bestritten sowie fünf Meistertitel in der Bundesliga und ebensoviele Cup-Siege gefeiert. Anfang Jänner 2016 wurde Schiemer Co-Trainer von Thomas Letsch beim österreichischen Erstligisten FC Liefering.