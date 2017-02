Schmidhofer holt erstes WM-Gold in der Fischer Race Family

08.02.2017, 13:01 Uhr

RIED, ST. MORITZ. Gleich beim ersten Rennen bei der Weltmeisterschaft in St. Moritz sorgt Nici Schmidhofer für einen sensationellen WM Auftakt der Fischer Race Family: Die Steirerin raste auf der technisch anspruchsvollen Piste zu WM-Gold im Super G. Sie verwies die Liechtensteinerin Tina Weirather auf Platz zwei, Dritte wurde Lokalmatadorin Lara Gut.Schmidhofer stand in Cortina d’Ampezzo zweimal am Weltcup-Podest. Bei den Junioren holte sie vor zehn Jahren zwei Goldene."Es war eine gute Fahrt, ähnlich wie im Training. Dass es bei einer Weltmeisterschaft passt, ist unglaublich. Gold war für mich unerreichbar. Jetzt kann ich locker darauf losfahren und es genießen", so die zu Tränen gerührte Schmidhofer.