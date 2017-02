Semesterzeugnis herzeigen und SVR-Freikarte holen

RIED. Pack dein Halbjahreszeugnis ein und auf in die Keine-Sorgen Arena der SV Guntamatic Ried. Denn dort bekommt ihr eine Freikarte für das Heimspiel am 19. Februar gegen Red Bull Salzburg. Alle Kinder dürfen gratis in den Fussl-Wikinger Corner, eine Begleitperson zahlt nur 17 Euro. Dazu gibts für alle fleißigen Schüler einen Gutschein für ein Keli-Getränk. Anstoß ist um 16.30 Uhr, die Aktion gilt solange der Vorrat reicht. Mehr Infos auf www.svried.at