Stefan Reiter verlässt die SV-Ried

07.02.2017, 07:42 Uhr

Seit der Präsidiumssitzung am Dienstag ist es fix: Stefan Reiter, sportlicher Manager der SV-Ried verlässt den Verein.

RIED. "Der Vertrag mit Sportdirektor Stefan Reiter wird mit 31. Mai 2017 einvernehmlich aufgelöst. Bis zum dorthin wird Stefan Reiter beurlaubt und dienstfrei gestellt." Mit diesen Worten trat SVR-Organisationsvorstand Karl Wagner am Dienstag Abend vor die Presse. In der vorangehenden Präsidiumssitzung wurde diese Entscheidung einstimmig getroffen.Als Beweggrund für diese Entscheidung wird das Ziel "Weiterentwicklung" genannt.„Stefan Reiter war mehr als 20 Jahre für die SV Ried tätig. Er hat wesentlich zu den Erfolgen des Klubs in den vergangenen zwei Jahrzehnten beigetragen. Dafür möchten wir uns bei Stefan Reiter sehr herzlich bedanken. Es war uns deshalb sehr wichtig, dass wir diesen Vertrag im Einvernehmen auflösen. Nach dieser langen Zeit ist eine gewisse Routine eingekehrt. Um die Entwicklung der SV Ried weiter voran zu treiben, sind wir der festen Überzeugung, dass wir jetzt neue Wege gehen müssen. Nur so können wir wieder eine positive Aufbruchsstimmung bei der SV Ried schaffen“, erklärt Wagner. Ein Nachfolger solle noch in dieser Woche präsentiert werden. Seine Einarbeitungszeit darf nicht lange dauern. Denn nach dem letzten Testspiel am Montag, 6. Februar (0:4-Sieg gegen Blau-Weiß Linz) steht schon der Beginn der Meisterschaft am 11. Februar auf dem Kalender – mit einem Auswärtsspiel gegen Wolfsberg.Die Abstiegsplätze sind nicht weit entfernt. Ried ist derzeit mit 20 Punkten auf Platz Acht in der Tabelle. Der Frühjahrauftakt wird also die Krönung einer turbulenten Woche bei der SV-Guntamatic Ried.