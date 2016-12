Wenn die „13“ Glück und gute Vorsätze bringen soll

Knapp sieben Kilometer und jede Menge guter Vorsätze, die in Aurolzmünster traditionell bereits im alten Jahr beginnen. Keine Frage, die Rede ist vom Münsterer Silvesterlauf, bei dem es heuer – erstmals als Abschlussveranstaltung der Reihe „Innviertel läuft“ - zum bereits dreizehnten Mal nach dem traditionellen Jagdgewehrschuß auf die Strecke geht!

Von Rekorden und Münsterer Siegern

Aus einer kleinen Idee wurde so in den vergangenen zwölf Jahren eine mittlerweile nicht mehr wegzudenkende Veranstaltung. Eine Veranstaltung, bei der es weder um Bruchteile von Sekunden noch um viele Siege in noch mehr Klassen geht. Nein, mehr als das steht beim Münsterer Silvesterlauf der Spaß im Vordergrund. Und so ist er das, was Silvesterläufe eigentlich sein sollen – ein Lauf für Jung und Alt, für Groß und Klein.Und er ist noch eines: Ein Lauf der Rekorde. „Die ersten zwölf Läufe brachten insgesamt 22 Rekorde – seien es Streckenrekorde, die regelmäßig nach unten geschraubt werden oder Teilnehmerrekorde, die nach oben gehen“, weiß Organisatorin Sonja Hochhold. Und wer weiß, vielleicht bringt – nach alleine drei Streckenrekorden im vergangenen Jahr – der 13. Lauf den 23. Rekord? „140 Teilnehmer, das wäre meine nächste arke“, würde sich Sonja Hochhold etwa über eine neue Teilnehmerbestmarke freuen.Und die Zeichen dafür stehen nicht schlecht. So konnten heuer bereits im November die ersten Anmeldungen entgegengenommen werden. Allesamt vom TSV Aurolzmünster, der es heuer wissen will und neben dem Ortsmeister vielleicht genau – nomen est omen – in der dreizehnten Auflage zum erst zweiten Mal einen Münsterer Sieger stellen will.„Wir freuen uns bereits jetzt auf einen tollen dreizehnten Silvesterlauf, der heuer übrigens zum ersten Mal auch zur „Innviertel läuft“-Serie zählt und diese als Abschlusslauf für 2016 beschließt“, lädt Sonja Hochhold gemeinsam mit ihrem Team alle Läuferinnen und Läufer, Walkerinnen und Walker ein, das Jahr in Aurolzmünster sportlich ausklingen zu lassen.Alle Infos und die Anmeldungen unter – Achtung: NEU! - www.muensterer-silvesterlauf.at.tt – damit die guten Vorsätze auch heuer noch im alten Jahr beginnen!