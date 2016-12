Beste Betriebe vor den Vorhang

12.12.2016, 13:55 Uhr

Beim Innviertler Wirtschaftspreis werden die besten Unternehmen der Region gesucht.

INNVIERTEL. Das Innviertel gilt als "Paraderegion" am Wirtschaftsstandort Oberösterreich. Viele international erfolgreiche Unternehmen und Institutionen mit großer Branchenvielfalt sind hier beheimatet. Es gibt alleine im Bezirk Ried rund 1180 Betriebe. "Verglichen mit der Größe unseres Bezirkesgeht es uns wirtschaftlich sehr gut, besser als manch anderen Bezirk. Vor allem im industriellen Bereich sind wir im Innviertel sehr gut dabei", weiß Christoph Wiesner, Obmann der Wirtschaftskammer Ried. Das bestätigte auch Wirtschaftslandesrat Michael Strugl bei seiner Bezirkstour: „Oberösterreich ist ein guter Boden, das Innviertel ist ein besonders gut. Ich traue mich sogar zu behaupten, das Innviertel ist die wirtschaftlich dynamischste Region des Landes.“

Stabilität durch Kleinbetriebe

Starke Marke: Innviertel

Die großen Unternehmen spielen in Ried selbstverständlich eine wichtige Rolle. "Stabilität liefern allerdings erst die Klein- und Mittelbetriebe", ist sich Wiesner sicher. Er sieht in den Unternehmen bis 250 Mitarbeiter das Rückgrat der Wirtschaft. "Klein- udn Mittelbetriebe sind wesentlich krisensicherer und stabilder. Aber wir brauchen Spitzen, große Unternehmen, weil sie viele weiter Arbeitsplätze mit sich bringen. Denn vor allem im Bereich der Zulieferfirmen bieten sie zahlreichen kleineren Unternehmen große Chancen." Gut 60 Prozent der Arbeitnehmer im Bezirk Ried sind in Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeiter beschäftigt.Ein Technologieführer wir FACC ist vom technischen Fortschritt getrieben. Diese Tatsache betrifft auch sämtliche Zulieferer des Großkonzerns. Dadurch bleibt der Anspruch auch in Mittel- und Kleinbetrieben hoch."Aus diesem Grund hat die BezirksRundschau gemeinsam mit Partner den "Innviertler" Wirtschaftspreis ins Leben gerufen. Er widmet sich ausschließlich dem Segment der kleinen und mittleren Unternehmen in der Region. Gesucht werden Unternehmen, die im Innviertel investieren, Arbeitsplätze sichern und besondere wirtschaftliche Impulse in der Region setzen.