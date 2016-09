Das Massimo wird zum Ox

27.09.2016, 09:39 Uhr

Fast pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum von Star Movie Ried wird in ein neues, kulinarisches Highlight investiert. Ried bekommt ein Ox-Restaurant. Der gastronomische Schwerpunkt des neuen Restaurants wird auf Steaks, Burger und Pasta liegen.Hans-Peter Obermayr: „Wir möchten den Rieder Kinofans etwas Neues bieten und den Standort in Tumeltsham auch gastronomisch weiterentwickeln. Nach 10 Jahren 'massimo' wird nun das aus Steyr und Wels bekannte Erfolgskonzept umgesetzt. Wir freuen uns sehr darüber.“Der Umbau des bestehenden Restaurants in das neue „OX“ wird ab Anfang Oktober erfolgen. Mit viel frischem Wind und neuem Design eröffnet das „OX“ dann Mitte Oktober. Bis zum 2. Oktober bleibt das „massimo“ täglich geöffnet. Völlig ungestört vom Umbau sind der Kinobetrieb und die Öffnungszeiten der Bar „Lodge“.