Das Weihnachtsgeschäft kommt in Gang

05.12.2016, 15:30 Uhr

Trotz guter Frequenz am zweiten Weihnachtseinkaufssamstag zeichnet sich ab, dass nicht nur am Wochenende eingekauft wird – eine positive Entwicklung laut Kutsam: "Die Kunden nutzen vermehrt auch die Wochentage, um ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen. So kann man stressfrei auswählen und kaufen. Auch die Unternehmer und Mitarbeiter in den einzelnen Geschäften haben so mehr Zeit zu kompetenter Beratung und Hilfe beim Einkauf."

Rudolf Dobler-Strehle, Goldschmied und Juwelier, Ried: "Die Kundenfrequenz ist aähnlich wie im Vorjahr, es wird aber gezielt geschmoöckert und informiert, wobei Schmuck erfahrungsgemäß etwas später gekauft wird. Ich bin aufgrund des bisherigen Kundeninteresses zuversichtlich. Und bis 24. Dezember bleibt ja noch genügend Zeit.“