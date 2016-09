EBG: Vom Lehrling zum Chef!

26.09.2016, 22:05 Uhr

Top Ausbildung mit tollen Aufstiegsmöglichkeiten.

Ich selbst habe die Lehre zum Elektrotechniker im Jahr 1987 bei der Firma EBG begonnen.

Nach der Lehrabschlussprüfung habe ich die Meister- und Unternehmensausbildung begonnen und habe diese erfolgreich abgelegt. Im Jahr 1999 wechselte ich von der Baustelle ins Büro, wo ich viele Pojekte verwirklichen durfte. Im Jahr 2013 wurde mir die Führung unserer Niederlassung in Ried anvertraut.Zur Zeit sind es 14 Lehrlinge als Elektrotechniker, sowie eine Bürokauffrau. Jedes Jahr nehmen wir vier bis fünf neue Lehrlinge auf.Die EBG legt großen Wert auf eine hochqualifizierte Ausbildung unserer Lehrlinge. Zusätzlich zum Besuch der Berufsschule absolvieren unsere Lehrlinge in Zusammenarbeit mit dem WIFI eine 15-wöchige Zusatzausbildung. Nätürlich wollen wir unsere jungen Kollegen auch im sozialen Bereich fördern und bieten im Zuge einer eigenen Lehrlingsakademie, Seminare zu Themen wie Teamfähigkeit, Kommunikation, Suchtprävention, ufm. an.Bei der EBG gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Wir wollen alle unsere Facharbeiter aus der eigenen Mannschaft formen. In der gesamten EBG Gruppe gilt die Philosophie "Vom Lehrling zur Führungskraft".Unsere Lehrlinge sind die Führungskräfte von Morgen. Darum ist es uns besonders wichtig, viele Lehlinge auszubilden, um auch die Herausforderung der Zukunft für unsere Kunden, mit top qualifizierten Personal, zu erledigen.