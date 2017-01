Ein Bundesinnungsmeister aus Mörschwang

17.01.2017, 08:24 Uhr

Herbert Wiesbauer übernimmt die Spitze eine Sparte der Lebensmittelinnung und wird Bundesinnungsmeister der Müller und Futtermittelerzeuger.

MÖRSCHWANG. Der 59-jährige Herbert Wiesbauer wird neuer Bundesinnungsmeister der Sparte Müller und Futtermittelerzeuger. Er wird zur Hälfte der Kammerperiode, Mitte des Jahres, den Niederösterreicher Eduard Langer ablösen. "Unsere Branche ist derzeit sehr gut aufgestellt. Wir haben in unserem Land sehr leistungsfähige, moderne Betriebe. Die Vermahlungsmengen steigen, die Betriebe sind gut ausgelastet. Man kannn sagen, wir haben sehr positive Zukunftsaussichten", so Wiesbauer im Gespräch. Der aktuelle Landesinnungsmeister von Oberösterreich legt seinen Fokus auf spezialisierte Futtermittel, mit den Schwerpunkten Bio und Gentechnikfreiheit. Er führt seine Mühle in Mörschwang als Familienbetrieb.