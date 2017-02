13.02.2017, 11:55 Uhr

Land OÖ fördert Innovationsprojekt in Gurten

GURTEN. Innovationsassistenten sind qualifizierte (Fach-)Hochschul-Absolventen, die kleinen und mittleren Unternehmen bei der Planung und Umsetzung von Produkt- und/oder Verfahrensinnovations- und Organisationsprojekten zur Seite stehen. Das Land Oberösterreich fördert das Projekt im Rahmen des „Strategischen Wirtschafts- und Forschungsprogrammes Innovatives Oberösterreich 2020“ und gibt in dieser Sitzung dafür 40.000 Euro an die Mammut Maschinenbau GmbH mit Sitz in Gurten frei.

