Lehre mit Zukunft bei Scheuch: Bewirb dich jetzt!

03.02.2017, 08:36 Uhr

Als Nachwuchstechniker bei Scheuch spielt dein individuelles Talent eine tragende Rolle.

Die Scheuch GmbH mit Hauptsitz in Aurolzmünster bildet derzeit rund 50 Lehrlinge in den Bereichen Elektrotechnik, Maschinenbau und Technisches Zeichnen aus. Die Lehrzeit in dem Familienbetrieb mit Niederlassungen auf der ganzen Welt gestaltet sich dabei sehr abwechslungsreich.Alle jungen Nachwuchstechniker durchlaufen eine Reihe von Stationen – nach Abschluss der Lehre kann dann auf Basis der gewonnenen Eindrücke ein Wunsch für die zukünftige Fachabteilung genannt werden. Für den späteren Werdegang des Auszubildenden spielen neben dem persönlichen Interesse auch das individuelle Talent und das Können eine große Rolle.Emanuel Kienast, der seit 2015 eine Lehre bei Scheuch als Elektroanlagentechniker absolviert, hat durch dieses System schnell seinen Traumarbeitsplatz gefunden – den Schaltschrankbau in der Produktionshalle von Scheuch in Aurolzmünster. Auch für seine Arbeitskollegin Carina Brandstetter war die Lehre ein Karrieresprungbrett: Alles begann mit der 3,5-jährigen Ausbildung zur Maschinenbautechnikerin, heute arbeitet die erfolgreiche junge Frau im Verkaufsinnendienst.

Ausbildung: mehr Chancen

Vielfalt: Karriere mit Lehre

Heute an morgen denken

Scheuch: Innovationsführer

Bewerbung und Kontakt:

In erster Linie denkt man bei der Ausbildung zum Elektroanlagentechniker an die Inbetriebnahme von Geräten oder Anlagen – doch es steckt noch viel mehr dahinter: Das Kennenlernen neuer Kulturen und Reisen in ferne Länder sind ebenso fixe Bestandteile des Jobs. „Die Firma Scheuch ist sehr groß und baut Anlagen zur Luftreinhaltung auf der ganzen Welt. Ich kann mir gut vorstellen, nach meiner Lehre als Servicetechniker international unterwegs zu sein – es sind mir hier keine Grenzen gesetzt“, so der Scheuch Lehrling Emanuel Kienast.Zu Scheuch ist Carina Brand-stetter damals auf ganz klassischem Weg gekommen: Beim Schnuppern in der Lehrwerkstatt hat sie gleich gewusst, dass eine Ausbildung zur Maschinenbautechnikerin das Richtige für sie ist. Die Herzbluttechnikerin arbeitet derzeit im Verkaufsinnendienst bei Scheuch. Davor war sie eine von rund 50 Lehrlingen in dem Familienbetrieb, der mit Niederlassungen auf der ganzen Welt punkten kann.Jeder Lehrling bei Scheuch durchläuft während seiner Ausbildungszeit nahezu alle Abteilungen. Auch die handwerklichen Tätigkeiten in der Fertigung sind fixer Bestandteil. „Durch die Arbeit in der Lehrlingswerkstatt habe ich viel praktisches und vor allem auch technisches Verständnis mit auf den Weg bekommen. Davon profitiere ich heute sehr“, erklärt Carina Brand-stetter.Das moderne Ausbildungszentrum bei Scheuch zählt zu den größten in der Region Ried und Umgebung. „Unser Anspruch ist es, Lehrlinge einzustellen, die mit Begeisterung bei der Sache sind – bereits mehr als 350 Berufseinsteiger haben seit der Firmengründung vor über 50 Jahren ihre Ausbildung bei Scheuch erfolgreich abgeschlossen. Viele von ihnen sind heute bei uns Führungskräfte und wichtige Leistungsträger“, erzählt Lehrlingsausbilder Manfred Kassik über die Karrierechancen bei Scheuch.Als innovativer Anbieter von Luft- und Umwelttechnik investiert Scheuch stetig in die Ausbildung von qualifizierten Lehrlingen. Die Förderung der betrieblichen Berufsausbildung ist immer schon ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie gewesen. Als Innviertler Familienunternehmen ist es Scheuch ein wichtiges Anliegen, Arbeitsplätze in der Region zu halten und Heranwachsenden eine Perspektive zu geben. „Unsere Fachkräfte von morgen sind die Lehrlinge von heute. Um einen langfristigen Unternehmenserfolg sichern zu können, ist es sehr wichtig für uns, an die Zukunft zu denken. Dazu gehört auch die Förderung von jungen Menschen, die sich mit Leidenschaft und Motivation für unser Unternehmen einsetzen“, so Manfred Kassik.Die Weiterentwicklung der persönlichen Stärken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben bei Scheuch einen sehr hohen Stellenwert. Denn nur so kann das Unternehmen langfristig erfolgreich sein und weiterhin hunderten Menschen einen Arbeitsplatz bieten.Im Luft- und Umwelttechnikbereich gilt die Scheuch GmbH als eines der international führenden Technologieunternehmen. Bei dem Familienbetrieb mit Hauptsitz in Aurolzmünster arbeiten weltweit rund 1.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jeden Tag an neuen Gesamtlösungen zur Reinhaltung von Luft. Rundum den Globus leisten von Scheuch entwickelte Technologien durch die Reduktion von Emissionen einen wertvollen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz.„Innovationen zu entwickeln ist Teamsport. Es erfordert die Bündelung all der Erfahrung und des Wissens inner- und außerhalb des Unternehmens“, weiß DI Stefan Scheuch, Geschäftsführer der Scheuch GmbH. Neben den Kernindustrien Steine-Erden, Holzwerkstoff, Energie, Metall und Holz arbeitet Scheuch auch in neuen Anwendungsbereichen an innovativen Technologien für saubere Luft für die nachfolgenden Generationen.Lehrberufe bei Scheuch• Technisches Zeichnen• Elektro-, Anlagen- undBetriebstechnik,• Metall- und Maschinen-bautechnikScheuch GmbHWeierfing 684971 AurolzmünsterMichaela EndlTel.: 07752/905-5815m.endl@scheuch.com