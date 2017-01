Neuer Onlineshop für Magma in Aurolzmünster

16.01.2017, 13:48 Uhr

Die Lösung kommt vom Mehrnbacher Software-Haus Microlab und basiert auf dessen Produkt EasyWebCMS. Dieses Content Management System ist modular aufgebaut und lässt sich mit zahlreichen unterschiedlichen Funktionen für jeden Kundenwunsch individuell konfigurieren. Die Bedienung ist einfach und dennoch mit allen Funktionen ausgestattet, die ein modernes E-Commerce-System braucht.

Vernetzt mit dem globemanager

EasyWebCMS lässt sich jederzeit mit bestehenden Datenstrukturen eines Unternehmens vernetzen. So setzt Magma in der Warenwirtschaft den globemanager aus Tumeltsham ein. Da die Bestellungen im Online-Shop über das Warenwirtschaftssystem laufen, ist eine perfekte Anbindung äußerst wichtig. EasyWebCMS nutzt die vorhandenen Datenbestände im globemanager und ist damit jederzeit aktuell. Auch der Web-Shop von Magma für seine Geschäftspartner in der Schweiz (answerk.ch) greift auf dieselbe Warenwirtschaft zu, allerdings mit unterschiedlichen Produkten und Preisen.„Mit EasyWebCMS steht auch kleineren Unternehmen ein E-Commerce-Tool zur Verfügung, um ihren Online-Shop zu optimieren und zusätzliches Geschäft zu generieren“, fasst Stefan Griesmaier, Geschäftsführer von Microlab, zusammen.