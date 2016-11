Tag der Wirtschaft an der HAK/HAS Ried

24.11.2016, 21:59 Uhr

Markenstratege Mag. Michael Brandtner (brandtneronbranding.com) ist Spezialist für strategische Marken- und Unternehmenspositionierung und berät seit 1996 nationale und internationale Klienten bei der strategischen Ausrichtung von Marken und Unternehmen. Er zeigte den Schülerinnen und Schülern, was erfolgreiche Unternehmen und ihre Marken ausmachen.FH-Prof. DI(FH) Dr. Markus Gerschberger, ein Absolvent der HAK Ried, erklärte welche Herausforderungen für die Logistik am Beispiel des iPhones zu meistern sind, damit das Smartphone zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und in der richtigen Anzahl verfügbar ist. Die Schülerinnen und Schüler der HAK Ried und der HTL Ried zeigten sich von den beiden Vortragenden begeistert und bedankten sich bei den Vortragenden mit einem kräftigen Applaus.