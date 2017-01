31.01.2017, 15:23 Uhr

"Das Ganze ist uns einfach über den Kopf gewachsen. Wir haben uns mit der Arbeit übernommen. Unsere Gesundheit hat einfach nicht mehr mitgemacht, wir sind seelisch und körperlich am Ende", erklärt Streiner.

Freizeit: ein Fremdwort

Vier Jahre nach Eröffnung entschieden sich die beiden ihr Lokal zu verkaufen. Im August 2016 begann die Suche nach einem Käufer, die BezirksRundschau berichtete . Seit 18. Jänner wird der Betrieb vom neuen Team geführt.Neben dem gesundheitlichen Aspekt gab es für die beiden Jungunternehmer einen weiteren Grund, der ausschlaggebend für den Verkauf war: "Es ist kein Spaß mehr im Gastgewerbe tätig zu sein. Die Auflagen und sinnlosen Schikanen seitens Behörden und Gemeinde tragen viel dazu bei, dass man keine Lust mehr hat." Freizeit sei für die meisten Gastronomen ein Fremdwort, das solle sich laut Streiner ändern. Aus diesem Grund setzen sie sich nun für die Rechte der Gastwirte ein."Ich will den Wirten helfen, dass sinnlose Vorschriften bekämpft werden. Unser Behördensystem gehört dringend reformiert. Dazu brauchen wir Leute, die sich wieder für Menschlichkeit einsetzten und denen es nicht nur ums Geld geht", so der 33-Jährige.Auch beruflich hat sich das Paar ein Ziel gesetzt: Sie wollen ein einfaches Leben führen, mit einer Arbeit die genauso viel Spaß macht aber weniger Zeit und Kraft in Anspruch nimmt.Die beiden werden aber der Toasteria treu bleiben: "Das neue Team hat zwar den Betrieb übernommen, aber wir wollen im Hintergrund dabei bleiben. Ich kümmere mich um das Marketing sowie die Filialen und Andrea um die Rezepte und Deko."Mit dem neuen Partner soll außerdem das ursprüngliche Ziel, die Toasteria zu einer bekannten Franchise Kette zu machen, erreicht werden.