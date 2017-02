Abenteuer Afrika – Reise durch sechs Länder

ST. MARTIN. Am Sonntag, 12. Februar, 17 Uhr, findet im Gemeindesaal eine Reise in Bild und Ton durch sechs Länder Arikas statt. Eva Aufreiter war drei Monate in Uganda im Freiwilligendienst der Caritas und reiste schließlich durch Afrika. In ihrem Vortrag spannt sie den Bogen von Uganda, Ruanda, Zimbabwe, Zambia, Malawi, Tansania bis Kenia. Der Erlös des Buffetverkaufs kommt Projekten und Menschen in Uganda zugute. Im Sommer wird sie wieder nach Uganda fliegen und die Projekte und Familien besuchen.