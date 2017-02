Aquarellmalen mit Gerhard Hofer

AT

, Traberg AT

Pfarrheim St. Josef , Traberg AT

Das Katholische Bildungswerk veranstaltet im März wieder Aquarell-Malkurse. Freude am Malen und selbstständiges Arbeiten wird durch individuelle Hilfestellung unterstützt. Kurs 1 findet am 01., 08., 15., 22. und 29.03. statt. Kurs 2 am 03., 10., 17., 24. und 31.03. Kosten: 50 Euro pro Kurs. Weitere Informationen und Anmeldung bei Gerhard Hofer unter 07281-80 110 oder gerhard.ing.hofer@aon.at