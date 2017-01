Autorenlesungen zum 50er der Bücherei Aigen-Schlägl

16.01.2017, 09:55 Uhr

Sautner liest am 6. April

Reste der Pfarrbücherei

Ausgebildete Bibliothekare

Am Donnerstag, 6. April kommt Thomas Sautner anlässlich des Jubiläumsjahres um 20 Uhr zu einer Lesung ins Altenheim. Der Waldviertler Autor stellt sein neues Buch, das im Februar erscheinen wird, vor. Das Mädchen an der Grenze heißt es. Seine bisherigen Werke Fuchserde, Milchblume, Fremdes Land, Der Glücksmacher und Die Älteste werden auf einem Büchertisch aufliegen. Eintritt: 10 Euro, Sitzplatz-Reservierung ist ebenfalls wieder möglich.1967 hat Helene Föderl-Höbenreich mit den Resten einer Pfarrbücherei aus der Nachkriegszeit die Aigner Pfarr- und Gemeindebücherei gegründet. Im Hinterhof des Rathauses wurde ein Bücherzimmer eingerichtet, das schon bald überfüllt war. Durch den Neubau der Volksschule gab es im ehemaligen Schulgebäude viel Platz für die Bücherei. 40 Jahre lang entwickelte Föderl-Höbenreich eine aktuelle und lebendige Kultureinrichtung in der Gemeinde. Dafür wurde sie von der Gemeinde mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.Seit zehn Jahren leitet Elfriede Söllner-Babes die Bücherei von Aigen-Schlägl, die im Zuge der beiden Gemeinden ebenfalls zusammengelegt wurde. Neun ehrenamtliche Mitarbeiter, davon fünf ausgebildete Bibliothekarinnen verwalten rund 6500 Medien und kümmern sich akutell um 500 aktive LeserInnen.Zur Sache: