Die Narren regieren in Kirchberg

25.01.2017, 08:34 Uhr

Neuer Zahnarzt

Der neue Zahnarzt stellt sich vor und außerdem macht eine rasante Autofahrerin die Gemeinde unsicher. Darüber hinaus bekommt das Publikum erstmals exklusiven Einblick in den neuen Kirchberger Szenetreff. Auch Wernerle und Dietlinde machen wieder Station in Kirchberg. Zwei Pausenclowns sowie die temperamentvollen Kirchberger Tänzerinnen werden den Besuchern so richtig einheizen. Musikalisch wird der Abend von den Donautalern begleitet. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher. Neu ist heuer, dass es ab 30. Jänner unter www.kultur-kirchberg.at oder unter 0680/2304551 (täglich von 17 bis 19 Uhr), Vorverkaufskarten gibt. Eintritt: 10 Euro, Schüler: 5 Euro. Ermäßigungen jeweils 1 Euro für maskierte Gäste.