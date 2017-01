"Hallelujah! – In Memory of Leonard Cohen" mit Christian Kölbl

05.01.2017, 11:43 Uhr

Über die Interpreten

Christian Kölbl, in Wien geboren, besticht durch seine prägnante Stimme und seine Virtuosität an der Gitarre. Mehrere CD-Produktionen und unzählige Konzerte in Europa und den USA in den letzten 35 Jahren ließen Kölbl zu seinem neuen Programm heranreifen, kann der Ausnahmekünstler doch zu recht als wahrer Cohen-Spezialist bezeichnet werden. Seit nunmehr 40 Jahren nimmt Cohen in Kölbl´s Leben einen steten Platz ein. Ein Buch von Cohen hat Kölbl vertont, er war in seinem Haus auf der griechischen Insel Hydra und traf Cohens langjährige Wegbegleiterin „Suzanne“. Mit Nadja Milfait (Cello und Gesang) und Klara Dangl (Violine und Gesang) bemüht sich Christian Kölbl um höchstmögliche Authentizität.