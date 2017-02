KIM ist der Kulturmotor in der Stadt

13.02.2017, 00:00 Uhr

Kultur im Mittelpunkt – das war 2016 bei 15 Veranstaltungen der Fall.

ROHRBACH-BERG. 2.932 Besucher konnte der Kulturverein KIM im Jahr 2016 für deren Veranstaltungen begeistern. Seit es KIM gibt, wurden 163 Veranstaltungen organisiert, die von 27.337 Gästen besucht wurden. Für 2017 hat sich das Team um Obfrau Maria Hauer viel vorgenommen. "Wir möchten heimische Künstler unterstützen, dabei neue Orte beleben und ein sehr hochwertiges, breites Angebot für Kulturinteressierte bieten", sagt Hauer.

Jedes Monat ein Event

Picknick im Park

Für jedes Monat wurde bereits eine Veranstaltung fixiert, kurzfristig werden aber im Laufe das Jahres noch weitere dazukommen. Neben der Faschingslesung mit Martin Springer, Luise Pape, Walter Egger und Toni Pichler am Samstag, 25. Februar, 18 Uhr, in der Musiksschule startet am 26. März eine Salon-Konzertreihe mit Gustav Auzinger im Schloss Götzendorf. "Musikschüler spielen unter seiner Leitung am Erard-Flügel, der im Schloss Götzendorf aufgebaut wird", erklärt Gerhard Tusek, Pressereferent von KIM. Zweierlei gibt es im Mai (19. Mai) mit der Vocalgruppe Singapur. "Geplant ist eine musikalisch-kulinarische Reise von der Bergerkirche bis zum Café Leibetseder", berichtet die Obfrau-Stellvertreterin Ulrike Schwarz.Zum ersten Mal findet am 11. Juni (bei Schlechtwetter am 19. Juni) im Pöschlpark ein Picknick statt. Mit der Outdoorausstellung "Menschenbilder" sollen Eltern, Großeltern und Kinder gemeinsam einen erlebnisreichen Tag genießen können. Die Orgelmatinée ist heuer am Sonntag, 13. September – erstmals am Tag des Berger Kirtags – geplant. Gitarrist David Lindorfer gibt am Freitag, 29. September ein Konzert und Michi Gaigg (Brucknerorchester) wird am 3. Oktober ein Orchesterkonzert geben. "Am 4. November wird die Austropopp-Band Bluatschink im Centro ein Konzert geben", sagt Maria Hauer.KIM bietet eine "Memercard" an. Zum Preis von 25 Euro pro Jahr kann man Mitglied werden und bei der KIM-Veranstaltung 25 Prozent sparen. Derzeit hat KIM 120 Mitglieder. "Das ist noch ausbaufähig", sagt Ulrike Schwarz. Geplan ist demnächst auch eine neue Homepage und ein Facebook-Auftritt.