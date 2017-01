Maskenball in St. Veit

Maskenball für Jung und Alt in St. Veit. Um 20:00 Uhr Treffen der Masken bei Punsch am Vorplatz des Gasthauses Atzmüller. Anschließend gemeinsamer Einzug mit der Musik in den Saal. Um 22:30 Uhr Demaskierung, Prämierung und Tombola.