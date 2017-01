AT

Kommenden Samstag lädt die Freiwillige Feuerwehr Hörleinsödt wieder zum alljährlichen Themenball

"Uniform trifft Tracht" beim Jimmy in Hörleinsödt.

Also rein in Dirndl, Lederhose oder Uniform und ab zum Jimmy nach Hörleinsödt.

Für Unterhaltung sorgt heuer erstmals "Trio Granit". Ein Schätzspiel, eine große Tombola und eine Mitternachtseinlage sogen für zusätzliche Unterhaltung.

Vorverkaufskarten gibt es bei allen Kameradinnen und Kameraden der FF Hörleinsödt.