Verein OKay lädt zum Rutsch ins neue Jahr

01.12.2016, 15:27 Uhr

In Oberkappel gibt es für Kinder und Erwachsene eine Silvesterparty

OBERKAPPEL. Der Countdown bis Weihnachten läuft und auch in Oberkappel herrscht vorweihnachtliche Stimmung – dank den Mitgliedern des örtlichen Kulturvereins “OKay”: Ein vier Meter großer Adenkranz schmückt die Ortsmitte und die selber angefertigt Weihnachtsbeleuchtung das gesamte Ortszentrum. Und auch der Jahreswechsel wird traditionell gemeinsam gefeiert. Am 31. Dezember sind Groß und Klein eingeladen, gemeinsam in das neue Jahr zu feiern. Ab 18.30 Uhr dürfen sich die Kleinen auf ihre eigene Silvesterparty und ihr eigenes Feuerwerk freuen. Ab 23 Uhr wird bei Punsch und Sekt dem Ende des Jahres 2016 und einem einzigartigen Feuerwerk entgegengefiebert. Noch keine Pläne für Silvester? Dann auf nach Oberkappel – denn da ist auch heuer wieder für Jedermann etwas dabei!