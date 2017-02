Wanted! – Kinderwaren heißt es am Basar in Lembach

LEMBACH. Die Spiegel-Spielgruppe lädt beim Basar am Samstag, 25. März, in der Alfons-Dorfner-Halle wieder alle zum Stöbern der Frühjahr-/Sommersachen ein. Schuhe, Kleidung, Kinderwägen, Kindersitze, Babyartikel, Spielzeug, Bücher, Umstandsmode, Sommersportequipment, Festtagskleidung, etc. möchten den Besitzer wechseln. Dieses mal gibt es erstmals einen Zwillingstisch mit Zwillingsbekleidung. Die Verkaufszeiten sind von 8 bis 10.30 Uhr, Warenannahme ist am Freitag, 24. März von 14 bis 16.30 Uhr (maximal 90 Artikel pro Person). Kontakt: basar.lembach@gmail.com. Geld- und Warenrückgabe ist am Samstag, 25. März von 13 bis 13.30 Uhr.

Zur Sache:

20 Cent Bearbeitungsgebühr pro Artikel und zehn Prozent vom jeweiligen Verkaufswert werden bei der Wareneinnahme am Freitag eingehoben, bei Selbstmarkierungen sin des 15 Cent Bearbeitungsgebühr pro Artikel und zehn Prozent vom Verkaufswert. Anforderungen der Nummern ist bis 21. März möglich.