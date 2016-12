TRABERG. Der Kirchenchor Traberg spielt am Sonntag, 11. Dezember, um 17 Uhr die Weihnachtsgeschichte mit Reflexionen in die heutige Zeit in der Pfarrkirche Traberg. Dazwischen gibt es passende Lieder vom Chor unter der Leitung von Berta Danzer mit Solisten aus dem Chor. Karten sind bei den Chormitgliedern und bei Berta Danzer unter berta@danzer.media oder unter 0664 9268300 erhältlich.