Geburtenplus am Landes-Krankenhaus Rohrbach

05.01.2017, 10:26 Uhr

Das Rohrbacher Spital meldet erneut stabile Entbindungszahlen.

Anstieg von 22 Prozent

BEZIRK. Der vielerorts tendenziell rückläufigen Geburtenrate zum Trotz, erblickten im vergangenen Jahr 595 Babys im Landes-Krankenhaus Rohrbach das Licht der Welt. Damit konnte das Spital erneut ein Geburtenplus von über drei Prozent im Vergleich zum Jahr 2015 (575 Babys) erzielen.Betrachtet man die Entbindungszahlen der vergangenen sechs Jahre, so darf sich das Spital sogar über einen durchschnittlichen Anstieg von über 22 Prozent im Vergleich zum geburtenschwächsten Jahr 2013 mit 485 Entbindungen freuen. „Das sind erfreuliche Zahlen, hinter denen natürlich in erster Linie Babys und deren Eltern stehen, die sich entschließen, uns in einem überaus wichtigen Augenblick ihres Lebens ihr Vertrauen zu schenken“, sagt Primar Peter Stumpner, Leiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe.Eine gute Planung im Vorfeld und vielfältige Möglichkeiten zur Information und Geburtsvorbereitung – das LKH Rohrbach legt neben einer modernen medizinischen Betreuung auch großen Wert darauf, dass sich die werdenden Eltern bei den behandelnden und pflegenden Experten gut aufgehoben fühlen. „Schwangerschaft, Geburt und vor allem auch die erste Zeit mit dem eigenen Kind sind sensible Lebensphasen, in denen wir unseren Müttern eine familiäre Atmosphäre und umfassende Begleitung anbieten möchten“, so der Mediziner.

Babys aus aller Welt

Anna und Alexander sind gefragt

Von den 594 Müttern, die sich 2016 für das Mühlviertler Spital als Geburtenklinik entschieden haben, stammten die meisten aus der Gemeinde Rohrbach-Berg, gefolgt von Sarleinsbach und Haslach. Aber auch Mütter aus Kenia, Mexiko oder China brachten im vergangenen Jahr ihre Babys im Landes-Krankenhaus Rohrbach zur Welt.2016 kamen im LKH Rohrbach 317 Buben und 278 Mädchen zur Welt. Einmal wurden Zwillinge entbunden. Der geburtenstärkste Monat mit 62 Entbindungen war der Jänner. Die Vornamen-Hitliste führten bei den Mädchen Anna, Lena und Hanna an. Die beliebtesten Bubennamen waren Alexander, Tobias und Elias, gefolgt von Paul und Simon.