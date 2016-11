NMS Rohrbach – Mehr Bewegung in die Köpfe

28.11.2016, 11:48 Uhr

Bewegte Schule

Tag der offenen Tür

„Bewegte Schule“ entspricht den Erkenntnissen der Weltgesundheitsorganisation WHO, die auf einem sehr umfassenden Gesundheitsbegriff basieren und die die Fähigkeiten jedes Einzelnen zur Erhaltung und Stärkung seines Wohlbefindens fördern wollen.Nachdem bei den Klassenforen Herr Kocher Gottfried (Mitinitiator der „Bewegten Schule“) Lehrer und Eltern in einem mitreißenden Vortrag von der Wichtigkeit von Bewegung für den Lernerfolg überzeugt hat, sind wieder einmal die Artisten Bamboomoon eingeladen worden.Mit Feuereifer sind die Schüler der ersten und zweiten Klassen dabei gewesen. Die Kinder haben bereits im Werkunterricht eigene Jonglierbälle hergestellt, sodass nun jeder Schüler auch zuhause weiter üben kann. Jonglieren erlernt man nur durch hartnäckiges Training. Wenn man die hohe Kunst des Jonglierens von zwei solchen Könnern dargeboten bekommt, muss man einfach darauf Lust bekommen, auch selber die Bälle tanzen zu lassen.In den Klassen haben die Schüler Jonglierbälle, -tücher, -teller und Diabolos zur Verfügung, mit denen in den Pausen geübt werden kann. Erreicht werden soll damit natürlich auch eine Steigerung der Lernleistung, weil durch das Jonglieren die beiden Gehirnhälften angeregt und besser vernetzt werden.Die NMS Rohrbach gehört seit einem Jahr zu den Good Pratice Schulen der „Bewegten Schule Österreich“. http://bewegteschule.at/praxis/portale/bewegte-sch... Die NMS Rohrbach öffnet am 26. und 27. Jänner ihre Türen. In einem Stationsbetrieb werden die interessierten Schüler von 8:00 bis 12:00 Uhr von NMS Schüler durch das Schulhaus geführt. http://schulen.eduhi.at/hsrohrbach/