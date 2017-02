AT

NEUSTIFT. Am Mittwoch, 22. Februar, 19.30 Uhr, hält Gemeindearzt Ernst Hudsky im Hotel Weiß einen Vortrag zum Thema "Was passiert im Notfall? – Schockraummanagement-Notfallmedizin am Beispiel Akh", im Hotel Weiß, 19.30 Uhr, Eintritt: freiwillige Spende. Veranstalterin ist die Gesunde Gemeinde Neustift.