Weniger Alk, dafür mehr Wasser, beugt dem Kater vor

23.12.2016, 10:57 Uhr

Die Unterlage davor

„Ob und bei welcher Alkoholmenge Menschen mit einem „Kater“ rechnen müssen, hängt von individuellen Voraussetzungen ab. Entscheidend dabei ist nicht nur die Alkoholmenge, sondern auch, ob und wie viel Sie davor gegessen haben, ob verschiedene alkoholische Getränke durcheinander getrunken wurden und ob sie schnell und in kurzen Abständen getrunken wurden“, beschreibt Anna Pühringer, Diätologin am Landes-Krankenhaus Rohrbach. Daher soll man Alkohol am besten zu den Mahlzeiten trinken oder nach jedem alkoholischen Getränk ein Glas Wasser oder Limonade nachtrinken. Grundsätzlich gilt: Ein G´spritzter oder Aperol sind noch besser als harte Getränke.

Alkohol macht dick

Ein Gläschen in Ehren

„Größere Alkoholmengen steigen nicht nur zu Kopf, sie beeinträchtigen Gedächtnis, Konzentration, Koordination, Reflexe und lassen uns unsere Fähigkeiten und Kräfte überschätzen“, führt die Expertin aus, „regelmäßiger Alkoholkonsum schadet unserer Gesundheit. Er begünstigt die Entstehung von Übergewicht, eine Erhöhung der Blutfette und der Harnsäure, schädigt Nerven und Organe wie Leber und Bauchspeicheldrüse sowie die Entstehung von psychischen Störungen und Krebskrankheiten.“Gesunde Menschen müssen Alkohol nicht total aus ihrem Leben verbannen. Gegen ein Gläschen Wein gelegentlich zum Abendessen oder ein Glas Sekt bei Feierlichkeiten und natürlich auch zum Anstoßen auf ein gutes neues Jahr spricht nichts. „Frauen sollten täglich nicht mehr als zehn Gramm, Männer nicht mehr als zwanzig Gramm Alkohol aufnehmen. 20 Gramm Alkohol befinden sich in ½ Liter Bier, ¼ Liter Wein, zwei Gläsern Sekt oder in 40 cl Schnaps. Auch bei dieser Menge sollten zwei alkoholfreie Tage pro Woche eingehalten werden“, sagt Anna Pühringer und weist darauf hin, dass alkoholische Getränke Genussmittel sind. Ihr Tipp: „Genießen Sie Alkohol in Maßen. So „rutschen“ Sie sicher und gut ins und durchs neue Jahr.“Bedenken Sie:Alkohol macht nur kurzfristig munter, auf Dauer aber müde und schlappAlkohol ist kalorienreich und kann den Appetit anregen!½ Bier enthält ca. 220 kcal¼ l Wein enthält ca. 180 kcal1 Glas Sekt liefert ca. 180 kcal¼ l Punsch liefert zwischen 250 und 400 kcal