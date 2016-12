Schlossadvent in Waxenberg 2016

03.12.2016, 18:07 Uhr

Der Verein Waxenberg AKTIV, die FF Waxenberg und die Sportunion haben wieder eine sehr stimmungsvolle und schöne Veranstaltung auf die Beine gestellt.Bekömmliches, Besinnliches und österreichisches Kunsthandwerk können käuflich erworben werden.Duftende Bratwürstel, wärmender Punsch, süße Schokospieße, schmackige Raclettebrote und viele weitere kulinarische Spezialitäten durften ebenfalls nicht fehlen.

Am Samstag gab der Mühlviertler Musiker JackTheBusch im Schlosshof ein Konzert. Adventmusik von den Waxenberger Blech und SchülerInnen der Landesmusikschule Oberneukirchen standen ebenfalls auf dem Programm. Die kleinen Besucher konnten in der Bastelstube kreativ sein.Ebenfalls an den beiden Tagen vertreten war das BezirksRundschauChristikind. Es bat um finanzielle Unterstützung für die heurige Weihnachtsaktion für die leidgeprüfte Familie Schiller aus Unterwaldschlag/Oberneukirchen.Noch ein Tipp: Der Nikolaus kommt am Sonntag um 15 Uhr persönlich in den Schlosshof!Weitere Infos: www.waxenberg.at