Weihnachtsfeier des Seniorenringes

18.12.2016, 17:22 Uhr

Zu ihrer traditionellen Weihnachtsfeier lud die BzGrp Rohrbach ihre Mitglieder zum Wildparkwirt in Altenfelden ein.

BzObm Harald Markwirth begrüßte die, auch in diesem Jahr zahlreich erschienen Teilnehmer und gab einen Rückblick der Veranstaltungen. Von Mai bis Dezember dieses Jahres konnte Markwirth auf etliche gut besuchte Bezirksveranstaltungen zurückblicken. Besonders erwähnte er den Jahresausflug im September zur Landesausstellung nach Stadl-Paura und dem Besuch des Echoblasens am Almsee in Grünau. Er präsentierte den Anwesenden ein von ihm erstelltes Fotobuch mit zahlreichen Erinnerungsfotos und Hinweisen der Fahrt und lies dieses zur Ansicht die Runde machen.Nach dem gemeinsamen Essen, es gab ein vorzügliches Bratl aus der Rein, wurden vom Bezirksobmann Weihnachtssackerl mit leckerem Inhalt der Lebzelterei Kastner ausgeteilt.Mit einer besinnlichen und humorvollen Lesung durch Familie Maly und vielen interessanten und ausgiebigen Gesprächen, ging ein wunderschöner Nachmittag dem Ende entgegen.