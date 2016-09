1. Mühlviertler Hochzeitsbasar

27.09.2016, 00:00 Uhr

Am 22. und 23. Oktober findet man alles zum Thema Deko und speziell rund ums Thema Hochzeit im Pfarrsaal Rohrbach.

ROHRBACH-BERG. Brautkleider, Anzüge, Schleier, Krawatten, Festliche Kinderkleidung, Deko, Gläser, Kerzenhalter, Vasen, Hussen, Ringkissen, Gastgeschenke, Schuhe, Schmuck – viele Dinge, die nach einer Hochzeit keine Verwendung mehr finden, liegen ungebraucht daheim herum. Am Samstag, 22. Oktober von 9 bis 17 Uhr, und am Sonntag, 23. Oktober, von 9 bis 14 Uhr, gibt es daher den ersten Mühlviertler Hochzeitsbasar im Pfarrheim.

3 Schwestern – 1 Hobby

Abgabe Freitag-Abend

Zur Sache:

Die Sister's veranstalten ihn. Dahinter stehen Sandra Schinkinger, Evelyn Lehnhardt und Karin Groiss. Das Trio hat 2004 ihr Hobby – das Dekorieren – zum Beruf gemacht. Bekannt sind sie für ihre Ideen und Gestaltungen von Hochzeiten, Taufen und sonstigen Feierlichkeiten. In Bad Leonfelden betreiben sie den Dekorladen. Am Basar wollen sie ihr Lager an Dekoartikeln räumen und auch andere Brautpaare einladen, nicht mehr benötigten Hochzeits-Schnickschnack zu verkaufen. Zugleich können diese Waren zukünftigen Brautpaaren das Fest verschönern. "Wir möchten damit einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten. Viele Dinge, die für eine Hochzeit gebraucht werden, können gut für eine weitere verwendet werden", sagt Sandra Schinkinger. "Nicht jede Braut muss sich alle Dinge teuer neu kaufen sondern ist vielleicht froh, wenn sie Gebrauchtes auch verwenden kann."Waren können ab Freitag (gegen Abend) abgegeben werden, Verkäufernummer und Preisschilder zum Beschriften der Waren gibt es unter sandra.schinkinger@gmx.at. Gegen einen Provision verkaufen die Sister's abgegebene Waren, die Preise können die Verkäufer selbst bestimmen. Der Eintritt zum Basar ist frei, jeder Besucher erhält einen goody-bag. "Wir bieten Unternehmern, die mit Hochzeiten zu tun haben, die Chance, ihren Flyer in den goody-bag zu geben", sagt Schinkinger. Wenn der Hochzeitsbasar Anklang findet, wollen die Sister's im Frühling auch einen im Haus am Ring in Bad Leonfelden organisieren, bzw. jenen in Rohrbach zu einem Fixpunkt im Kalender machen.Mehr Infos gibts auf www.dekorladen.at oder unter: 0664/5208575.