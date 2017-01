120 Jahre MV Traberg - Jubiläumskonzert

AT

, 4183 Traberg AT

GH Annahof , 4183 Traberg AT

Anlässlich unseres Jubiläumsjahres "120 Jahre MV Traberg"

laden wir zum Auftakt bereits im Jänner herzlich zum Konzert in den GH Annahof nach Traberg ein.



Wir begeben uns gemeinsam auf eine "musikalische Zeitreise" von Wiener Walzer bis zu zeitgenössischer Blasmusik.



Am Programm stehen u.a.

Da Capo

Schneidg vor

Jubiläumsmarsch 120 Jahre MV Traberg

Falco

Pasadena

Ein Reisetagebuch

Kaiser-Jubiläums-Walzer op. 89

Walzer-Traum

Dob's Dixie



Auch die Jungmusiker des MV Traberg werden 2 Stücke spielen:

Narcotic & Boulevard Of Broken Dreams



Wir freuen uns auf euch!